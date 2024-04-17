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المقاولون يواصل تألقه بالفوز على سموحة في عقر داره

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق  المقاولون مواليد 2005  تألقه بالفوز على فريق سموحة بنتيجة 2 _ 0 ، أحرز هدفي الفوز  محمود الخطيب بيبو و عبدالله خالد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب سموحة ، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2005:

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن محمد صبرى مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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