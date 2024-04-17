أنشيلوتي يكشف أخطر لاعبي مانشستر سيتي قبل صدام دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، والتي ستقام اليوم الأربعاء في معقل الأخير، ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويحل نادي ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، مساء غد الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كرة القدم دائماً ملك للاعبين، شهدت مباراة الذهاب مواجهة تنافسية وممتعة للغاية ونتمنى غداً أن تكون كذلك أيضاً".

وأضاف أنشيلوتي: "أفكر في مباراة الغد لا أكثر من أن نتنافس ونقاتل ونكون واثقين، مباراة الذهاب كانت متكافئة، ولكن لدينا الثقة للعب هذه المباراة، لدي ثقة كبيرة في فريقي ونحن جيّدون جداً، لا شيء يبقيني مستيقظاً في الليل".

وأوضح المدرب الإيطالي: "نحن الفريق الأقل تلقياً للأهداف في الدوري، وهذا يعكس أن العمل الجماعي جيد جداً".

وبين أنشيلوتي: "أطلب من الجميع العمل من أجل الفريق وهذا يعني الالتزام، بيلينجهام سجل العديد من الأهداف وهو ما لم يتوقعه أحد، لكن بشكل عام أطلب العمل من أجل الفريق سواء فينيسيوس، رودريجو".



عن إيرلينج هالاند: "يظل أحد أخطر لاعبي مانشستر سيتي، هذه هي الحقيقة، وهناك حقيقة أخرى، عدم ظهوره في مباراة الذهاب يعود الفضل فيها إلى الدفاع".