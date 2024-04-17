إبراهيم المصري: شخصية الأهلي وراء التتويج ببطولة السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب إبراهيم المصري، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق الزمالك يضم عناصر من أصحاب الخبرات، مؤكدًا أن شخصية الأهلي وراء التتويج باللقب المؤهل لبطولة العالم للأندية.

ووجه المصري الشكر إلى كل من ساند الفريق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجميع سيقاتلون من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.