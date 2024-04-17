عبد الرحمن حميد: التركيز كلمة السر في الفوز على الزمالك بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح حميد: الفوز بالسوبر هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي نعتذر لهم عن خسارة أي لقب خلال الفترة الماضية، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.
وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وكان هناك استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب.
واختتم حميد تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يحتفل اليوم بالسوبر الإفريقي، على أن يتم غلق هذه الصفحة اعتبارًا من الغد والتركيز في بطولة كأس الكؤوس التي يبحث الفريق عن التتويج بها.