مبابي يقلب الطاولة على برشلونة ويضيف الهدف الثالث لباريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - قلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الطاولة على مضيفه برشلونة الإسباني بتسجيل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1 في المباراة التي تجمعهما لحساب اياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الهدف الثالث لصالح فريقه في الدقيقة 60 من ركلة جزاء سددها بقوة على يمين حارس البرسا.

كان برشلونة قد تقدم بهدف مبكر عن طريق رافينيا قبل أن يعدل ديمبلي النتيجة لتنته أحداث الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني تقدم فيتينيا بالهدف الثاني لباريس سان جيرمان قبل أن يضيف مبابي الهدف الثالث.