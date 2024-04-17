"قبل مباراة مازيمبي".. ماذا يفعل الأهلي في مواجهات الثالثة عصراً بالكونغو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل، الموافق 20 أبريل الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن في وقت سابق موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم السبت المقبل.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتعد هذه هي المباراة الثالثة، التي يلاقي فيها الأهلي فريق كونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في هذا التوقيت.

وكانت المباراة الأولى للأهلي في الكونغو الديمقراطية في هذا التوقيت، أمام مازيمبي، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2012، وانتهت لصالح الفريق الكونغولي بهدفين دون مقابل.

والمواجهة الثانية، كانت في نسخة البطولة عام 2021، وانتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب فريق سيمبا التنزاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.