شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: سحب الكرات من الملعب من اختصاص الحكم الرابع ومراقب المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي والزمالك، توضيح مغزى تصريحاته التي أطلقها أول أمس بعد إدارته لمباراة الفريقين، والتي قال فيها إنه لن يعتزل بعد تحكيم مباراة عادية بين فريقين يحتلان المركزين التاسع والعاشر في جدول الترتيب.

وأوضح نور الدين في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لم أقصد التقليل من الفريقين، الأهلي والزمالك هى أهم مباراة محليا وعربيا وقاريا، وتم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ".

وواصل حكم مباراة القمة تصريحاته أنه لم يتراجع عن قرار اعتزال التحكيم بنهاية هذا الموسم، لكن الأمر متروك للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

واستطر الحكم الدولي تعليقه عن إدارة مباراة القمة قائلا: "مباراة كانت صعبة بسبب الضغوط من منصات السوشيال ميديا، والضغوط تزيد مع أطقم التحكيم المصرية".

وأردف نور الدين: "قودنا المباراة بمنتهى العدالة، ونحكم ضمائرنا بغض النظر عن الألوان، ولا أملك تعليقا على لقطة سحب الكرات من الملعب، لأنها من اختصاصات أشخاص آخرين مثل الحكم الرابع ومراقب المسابقات".