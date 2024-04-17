شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يجرى أشعة ثانية للاشتباه فى إصابته بقطع بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا، لأشعة جديدة بعدما أظهرت الأشعة التي أجراها إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد تدخله مع لاعب المصرى، فى المباراة التى جمعتهما في الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وتعرض محمد شكري لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام المصري، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة، وحل خالد صبحى بديلا له، وخضع اللاعب لأشعة أمس الثلاثاء أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ويجرى أشعة أخرى للتأكد من الإصابة ومعرفة مدت الغياب عن سيراميكا.

وتعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لفريق المصري البورسعيدى التونسى معتز زدام في الدقيقة 56 من عمر المباراة،عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا ، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.