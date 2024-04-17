شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة الأولى تثبت سلامة زيزو من الكسور.. واللاعب يغيب عن لقاء دريمز الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، أشعة أولى عقب خروجه مصابًا من مباراة الأهلى، التى أقيمت مساء الاثنين فى بطولة الدورى، وأثبتت الأشعة عدم تعرض اللاعب لأي كسور فى القدم، ومن المنتظر أن يجرى أشعة أخرى عقب نزول ورم القدم حتى يتأكد من سلامة الأربطة.

وكشف مصدر مقرب من زيزو أن اللاعب تعرض للإصابة في لقاء الأهلي بسبب اصطدام الإصبع الكبير فى قدم رامى ربيعة، مما أدى إلى التهاب الأربطة، مشيرا إلى إن اللاعب بدأ بالفعل التأهيل.

وأوضح المصدر أن زيزو سيكون من الصعب لحاقه بمواجهة الذهاب أمام ودريمز الغاني بكأس الكونفدرالية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، مع إمكانية لحاقه بمواجهة العودة.