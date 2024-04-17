شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح جاهز لمواجهة دريمز الغانى بعد الإصابة فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، لشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الأهلى التي جمعتهما مساء الاثنين في مسابقة الدوري، وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين لهدف، مما دفع الجهاز الفنى لاسبداله بين شوطى المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويبدأ فتوح التأهيل مع التدريب الجماعى الذى سيتم خوضه اليوم الأربعاء، على أن يكون جاهزًا لمواجهة دريمز الغانى المقرر لها يوم الأحد المقبل، مع إمكانية لحاقه بمواجهة العودة.

وأشعل فوز الزمالك على منافسه التقليدى الأهلى فى قمة الدورى المصرى بنتيجة 2-1 المنافسة على درع الدورى، وما زال اللقب فى الملعب، بعدما رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلى 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

ويتبقى للنادى الأهلى 6 مباريات مؤجلة أمام بيراميدز وفاركو والاتحاد والداخلية وسموحة وفيوتشر، بينما يتبقى للزمالك 4 مؤجلات أمام سموحة وبيراميدز والبنك الأهلى والمقاولون.