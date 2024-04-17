موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يتأهب الفريق الأول لكرة القدم فى نادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لخوض مباراة دريمز الغانى، بعدما تخطى عقبة فريق مودرن فيوتشر فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي.

وانتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1).

موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية باستاد القاهرة الأحد (21 أبريل) فى السادسة مساءً، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل) في السادسة مساءً أيضاً.

واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.