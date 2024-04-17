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مواعيد مباريات اليوم الرابع في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال لليوم الرابع على التوالي، وتستكمل اليوم الأربعاء بإقامة 9 مباريات ضمن مرحلة المجموعات للبطولة، وتشهد في ختام اليوم مواجهة الأهلي أمام الأسمنت الإثيوبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

 

مواعيد مباريات اليوم الرابع في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

روكينزو البوروندي x جسجارا الرواندي 10 صباحًا - صالة الشهداء

الفتح المغربي x الأسهم الكيني 12 ظهرًا - صالة الشهداء

النصر الليبي x ولايتا ديشا الإثيوبي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

أمل البليدة الجزائري x السجون الكيني 2 ظهرًا - صالة الشهداء

هيئة الموانئ الكيني  xجارد الكونغولي 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

انجز الإيفواري x مولودية بو سالم التونسي 4 مساءً - صالة الشهداء

جامعة وولفز الزيمبابوي x  جرين بافالوز الزامبي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

اسبوار الكونغولي  x ميناء دوالا الكاميروني 6 مساءً - صالة الشهداء

الأهلي x الأسمنت الإثيوبي 8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

 

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3- 0، وحصل الفريق على راحة أمس وفقًا لجدول المباريات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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