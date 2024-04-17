شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب صباح اليوم قبل السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى، صباح اليوم الأربعاء، مرانه الأول والأخير بالقاهرة استعداداً لمباراة مازيمبى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلى صباحاً بعدما حصل الفريق على راحة أمس عقب مباراة الزمالك التى أقيمت أول أمس الاثنين، فى الدورى والتى خسرها الأهلى بهدفين لهدف.

ويخوض الأهلي مرانه قبل السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى ثم يتناول اللاعبون وجبة الغذاء فى النادى ويستقلون الحافلة لمطار القاهرة لبداية رحلة السفر للكونغو.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

على صعيد متصل علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك" ، أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات"، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".