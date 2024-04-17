شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء القمة قبل صدام مازيمبى فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى جلسة مطوّلة مع لاعبى الفريق قبل مران اليوم الأربعاء، من أجل الحديث عن أخطاء مباراة الزمالك التى أقيمت أول أمس الاثنين، فى الدورى والتى خسرها الأهلى بهدفين لهدف.

ويتحدث المدرب السويسرى عن ضرورة تصحيح هذه الأخطاء قبل صدام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 19 و26 أبريل الجاري، ويكشف المدرب السويسري للاعبي الأهلي الأخطاء التي وقعوا فيها أمام الزمالك بشكل فردي أو بشكل جماعي والتي تسببت في خسارة الفريق.

ومن المقرر أن يُعيد كولر حساباته بخصوص بعض اللاعبين ومشاركتهم أساسيين خلال الفترة المقبلة بعد مستواهم السيئ أمام الزمالك وفي مقدمتهم موديست وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ورامي ربيعة، وإن كان خروج الأخير من الحسابات الفنية الفترة المقبلة مُرتبط إلى حد كبير بتماثل ياسر إبراهيم للشفاء في ظل عدم قناعة كولر بمشاركة محمود متولي في خط الدفاع بدلاً من ربيعة.

على صعيد متصل علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك" ، أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات ، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين.