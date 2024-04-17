بعد الفوز على الأهلي.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة دريمز الغاني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة، في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لاعبيه راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، عقب تحقيق الفوز على الأهلي أول أمس الإثنين بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك تأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تخطي عقبة نظيره مودرن فيوتشر بمجموع المباراتين (3\2).

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