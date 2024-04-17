موقف مصابي الأهلي من مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تغادر بعثة الفريق الأول لكر القدم بالنادي الأهلي القاهرة، اليوم الأربعاء، متجهة إلى الكونغو الديمقراطية، استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، موقف مصابي الأهلي من مباراة مازيمبي، إذ لا يتمكن أي لاعب من اللحاق بالمباراة.

وقال شوبير: "لن يتمكن اللاعبين التاليين من اللحاق بمباراة الأهلي ومازيمبي، ديانج ومروان عطية وياسر إبراهيم وحسين الشحات، وإذا شارك بيرسي تاو في تدريبات اليوم يسافر مع بعثة الفريق، لكنه إذا لم يشارك لن يسافر".

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