الكويت وفيتنام وجها لوجه الليلة في كأس آسيا تحت 21 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم العربية في كل مكان انطلاق صافرة مباراة فيتنام والكويت، والتي من المقرر لها أن تنطلق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.



يلتقي منتخب فيتنام مع نظيره منتخب الكويت، اليوم، على ملعب ” استاد الجنوب”، على أن تنطلق أحداث المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة” مصر”، في الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية ” مكة المكرمة”، في إطار مباريات الأسبوع الأول من مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وعلى الجانب الآخر، يدرك منتخب فيتنام أن هذا اللقاء لن يكون سهل، فهو يواجه خصم قوي وعنيد هزيمته لن تكون سهلة بل تحتاج لمزيد من التركيز والاستعداد بكل قوة حتي يتمكن من حصد أول ثلاث نقاط في رصيده، حتى يضمن تخطي مرحلة المجموعات.

مجموعة المنتخبين

يقع منتخب الكويت إلى جانب منتخب فيتنام تحت 23 سنة في المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا كل من منتخب أوزبكستان و منتخب ماليزيا