عودة بيرسي تاو.. كولر يعلن قائمة الأهلي قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي قائمة الأحمر استعدادا للسفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل، في الثالثة عصرا، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وعلي معلول وكريم الدبيس.

الوسط: كريم فؤاد وعمرو السولية وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو بيرسي تاو.

الوسط: محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو علي ومويست.

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