شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صراع دورى المحترفين بعد صعود بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس 4 أندية على حجز البطاقة الثانية التى تؤهل صاحبها إلى الدورى الممتاز مباشرة، بعدما حجز فريق بتروجت البطاقة الأولى قبل نهاية مسابقة دورى المحترفين، بعد الفوز على راية بثلاثية نظيفة فى الجولة السادسة من مرحلة الصعود.

س: كم فريق يصعد للممتاز بعد ضمان بتروجت الصعود للممتاز؟

ج: يصعد أصحاب أول مركزين بشكل مباشر للدورى الممتاز، على أن يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة فى القسم الثالث على الفوز بالبطاقة الثالثة للصعود للدورى الممتاز.

س: ما الفرق التى تنافس على البطاقة الثانية؟

ج: تتصارع 4 أندية على خطف البطاقة الثانية للصعود للممتاز مباشرة وهى غزل المحلة ولافيينا ووادى دجلة وحرس الحدود، بعد ابتعاد السكة الحديد وطنطا عن المنافسة على هذه البطاقة.

س: ماذا أسفرت الجولة السادسة من دورى المحترفين؟

ج: أبقت مباريات الجولة السادسة على نفس الترتيب، بعد سقوط الرباعى فى فخ التعادل، حيث تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود، وتعادل لافيينا مع السكة الحديد، ووادى دجلة مع طنطا.

س: كم عدد المباريات المتبقية فى دورى المحترفين مرحلة الصعود؟

ج: يتبقى على نهاية المسابقة 3 أسابيع تحسم الفريق الصاعد الثانى مع بتروجت، والذى سيحتل المركز الثانى، بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى فى المجموعات الثلاثة بالقسم الثالث.

س: ما موعد مباريات الجولة السابعة من دورى المحترفين مرحلة الصعود؟

ج: تنطلق مباريات الجولة السابعة يوم الأحد المقبل 21 أبريل، بـ5 مباريات فى توقيت واحد فى الثالثة والنصف عصرا، بين غزل المحلة مع راية، وادى دجلة مع القناة، حرس الحدود مع لافيينا، بروكسى مع بتروجت.