شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأخير فى مدينة نصر قبل السفر للكونغو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الأهلى مرانه ظهر اليوم الأربعاء على ملاعب الترتان بفرع النادى بمدينة نصر، قبل أن يتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلى إلى الكونغو، اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث حدد مسئولو القلعة الحمراء اليوم موعدا للسفر إلى الكونغو وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو خلال الأيام الماضية، من تأشيرات السفر لكل أعضاء البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في الكونغو حتى موعد العودة عقب المباراة مباشرة.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.



السولية وطاهر ومتولي والدبيس



السولية وطاهر



السولية



تاو ومتولي وعبد القادر



تدريبات الكرة



جانب من المران



رضا



عبد القادر



كريستو من المران



كهربا ومعلول



كولر



مران الحراس



معلول



نيدفيد



وسام وربيعة



وسام ورضا