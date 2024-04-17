بطولة أفريقيا للطائرة .. النصر الليبي ينتصر على ولايتا ديشا الأثيوبي بالمجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق النصر الليبي فاز على نظيره ولايتا ديشا الإثيوبي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، والتي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.





أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوق النصر الليبي على مستوى حائط الصد والضربات الساحقة والإعداد الجيد.

تقدم فريق النصر الليبي في الشوط الأول بنتيجة 25-13 ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، قبل أن يعود فريق ولايتا ديشا الإثيوبي في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الفريق الليبي المباراة والشوط الرابع بنتيجة 25-23.