لبيب وسليمان يحفزان لاعبى الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد الثنائي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكرة فى مران الفريق الأول لكرة القدم والذي استأنف تدريبه اليوم الأربعاء بعد الحصول على راحه لمدة يوم واحد عقب الفوز على الأهلي بهدفين لهدف فى اللقاء المؤجل من الجوله العاشره لبطولة الدورى الممتاز.

وحرص الثنائي على عقد جلسه تحفيزيه للاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة وطالب رئيس النادي اللاعبين ببذل أقصى الجهد فى لقاء بطل غانا المقرر في السادسه مساء الأحد المقبل باستاد القاهره الدولي فى ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.