بدء وصول الوفود المشاركة ببطولة البريميرليج للكاراتيه بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الوفود المشاركة في بطولة البريميرليج للكاراتيه في الوصول إلى القاهرة حيث تستضيف مصر الحدث العالمي على صالة 1 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري.



ووصلت منذ قليل بعثتي أذربيجان وهونج كونج وستصل باقي الوفود تباعًا حتى موعد انطلاق البطولة.



جدير بالذكر أن منتخب مصر ينتظم في معسكر دولي قبل البطولة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 إبريل، يضم منتخبات تركيا وكرواتيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين للـ59 دولة حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل.

وجاءت قائمة الدول كالتالي:

ألبانيا، الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين تايبيه، كولومبيا، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، السلفادور، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، جواتيمالا، هونج كونج، المجر، اندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، ليبيا، لوكسمبورج، ماليزيا، مونتينيجرو، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، المملكة العربية السعودية، اسكتلندا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.