تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الداخلية.. لبيب يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق البترولي مباراة الداخلية المقرر لها بعد قليل في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الداخلية

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط : أحمد يوسف – أحمد العجوز- محمد حتحوت – محمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد نادر حواش - يوسف لبيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد و مصطفى دويدار وسيف الخشاب وصلاح زايد ومراون داود ومودي ناصر ومحمد النحاس ومصطفى شكشك ورفيق كابو.

يحتل إنبي وصافة جدول ترتيب دوري النيل برصيد 28 نقطة، حصدها من 8 انتصارات، و 4 تعادلات، وتلقى 5 هزائم هذا الموسم.

بينما يتذيل الداخلية، جدول ترتيب دوري النيل برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصار وحيد، و6 تعادلات، في المقابل تلقى الهزيمة خلال 9 مواجهات.