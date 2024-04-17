رابطة الدوري السعودي تعلن الموعد الجديد لمباراة الهلال ضد الاهلي بعد تأجيلها

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الاهلي.

وأكدت الرابطة أنه تقرر تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، بين الاهلي والهلال، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الرابطة في بيان رسمي، أن مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاهلي، سوف تقام يوم الإثنين الموافق 6 مايو، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لما كشفت الرابطة.

يشار إلى أن تأجيل المباراة يأتي على إثر قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء الهلال ضد العين الإماراتي في دوري الأبطال لمدة 24 ساعة.

حيث يلاقي الهلال نظيره العين، اليوم الأربعاء بدلًا من أمس الثلاثاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.