"نخبة أوروبا".. اتحاد جدة يطلب حكام أجانب لمباراة الهلال في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تقدمت إدارة نادي اتحاد جدة، بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاستقدام طاقم حكام أجنبي، لإدارة مباراة الفريق ضد الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 30 أبريل الحالي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد طلب الاستعانة بطاقم حكام من النخبة في أوروبا، وكانت إدارة الفريق استعانت بطاقم أجنبي إسباني بقيادة سيزار سوتو ضد التعاون، في الدوري السعودي.

ووصل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الخلود بركلات الترجيح، في دور الـ32، فيما تخطى الفيصلي بنتيجة 4-0 في ربع النهائي.

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