"رغم العقوبات".. قرار جديد من الزمالك بشأن واقعة إخفاء الكرات أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، إجراء جديد من مجلس الإدارة، بشأن واقعة إخفاء الكرات في مواجهة الأهلي الماضية.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الإثنين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصدرت رابطة الأندية عقوبات على نادي الزمالك، بعدما قام حاملي الكرات في الملعب، بإخفاء الكرات في أخر دقائق المباراة، وتم إيقاف المدير الإداري وعامل غرف الملابس، مع تغريب الأبيض مبلغ 50 ألف جنيه.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر فتح تحقيق بشأن واقعة اختفاء الكرات من الملعب أمام الأهلي، وإن كانت متعمدة أو غير مقصودة.

وأضاف "سليمان": "لم يصدر أي رد فعل من الزمالك على عقوبات رابطة الأندية حتى الآن، من أجل الوصول للحقيقة كاملة في الواقعة ومن المتسبب الحقيقي فيها، وحال وعدم وجود نية لإيذاء المنافس سيتم التقدم بالتماس لدى اتحاد الكرة على العقوبة".

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