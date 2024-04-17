شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير يكتسح التعدين.. وأسوان يهزم النجوم في دوري المحترفين وهبوط مكادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق أبو قير للأسمدة نظيره النصر للتعدين بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفيـن مرحلة الهبوط، وقبل ثلاث جولات على النهاية.

وواصل أبو قير للأسمدة صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، فيما بقى فريق النصر للتعدين عند النقطة 7 والذي ضمن الهبوط للقسم الثالث ، كما حقق أسوان فوزا مهما على فريق النجوم بثلاثية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما توقف رصيد النجوم عند النقطة 17 والذي ضمن أيضا الهبوط للقسم الثالث.

ونجح دكرنس في التمسك بأمل البقاء بعدما فاز على مكادى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما تجمد رصيد مكادى عند النقطة 23 ويهبط بشكل رسمي إلى القسم الثالث ، كما حقق جمهورية شبين فوزا كبيرا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة ويتمسك بالآمال الضعيفة، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 12 نقطة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة المصرية للاتصالات مع بترول أسيوط، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع البترول رصيده إلى 36 نقطة في الوصافة، بينما رفع الاتصالات رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث.