شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على سموحة بهدف دون رد بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أشرف مجدى لاعب فريق الجونة من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 عقب أستغلال كرة عرضية وتسديدها لتسكن شباك حارس مرمى الفريق السكندرى .

بهذه النتيجة يحتل الجونة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 25 نقطة بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 22 محتلا المركز الثامن.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح ، أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أحمد محمود.

خط الوسط .. نور السيد ، رضا صلاح ، أشرف مجدى ، أيمن سعد " موكا ".

الهجوم .. فرانك إيتوجا ، حسام غانم.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من :

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.

خط الدفاع .. محمد مغربي ، محمد مصطفى " ميدو" ، طارق علاء ، محمد متولي .

خط الوسط .. أحمد خالد ، إسلام جابر ، عبد الرحمن عامر، عبد اللطيف .

الهجوم .. حسام حسن ، دودو.