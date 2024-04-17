شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب رد بو طيب لتسوية مستحقاته تجنبا لإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم واتصالاتهم مع خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، للوصول إلى حل ودى فى أزمة المستحقات المتأخرة لدى النادى، وذلك تجنبا لإيقاف القيد مرة آخرى.

وتبلغ مستحقات خالد بو طيب لدى نادى الزمالك مليونا و900 ألف يورو، لذلك يسعى الزمالك للتواصل مع اللاعب وحل الأزمة وديا تجنبا للتعرض لإيقاف القيد ، حيث يتم التفاوض مع اللاعب أن يحصل على جزء من مستحقاته، على أن يتم سداد الباقى على دفعات تتم تسويتها مع خالد بوطيب.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد جلسة لقضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق فى المحكمة الفيدرالية السويسرية، وذلك من أجل الوصول إلى حل مرضٍ بين الطرفين بسبب الشكوى التى تقدم بها اللاعب ضد النادى الأبيض.