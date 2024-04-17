شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل أوباما ومحمود علاء فى مران الزمالك قبل موغى دريمز الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود علاء ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويعاني محمود علاء من إصابة بجزع في أربطة الأنكل، في حين خضع أوباما من قبل لجراحة في الفك، وأدى الثنائي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.