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دوري أبطال أوروبا .. تشكيل ريال مدريد أمام السيتي في إياب ربع النهائي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير ، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة .
 


ويمثل الفريق الإسباني في المباراة كل من ..
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، توني كروس، جود بيلينجهام.
الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم الأسبوع الماضي ، على ملعب السنتياجو برنابيو ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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