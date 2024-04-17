ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم،يترقب عشاق فريق ريال مدريد الإسباني المواجهة المرتقبة والقوية أمام نظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب ستاد «الاتحاد» معقل الأزرق، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» هذا الموسم 2023-2024.

يتسلح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة الليلة النارية ضد ريال مدريد والتي تقام على أرض استاد الاتحاد بالأرض والجماهير في مواجهة ريال مدريد الذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

موقعة الليلة بين مانشستر سيتي وريال مدريد تعد بمثابة نهائي مبكر بين إثنين من أقوى الفرق المرشحة لحصد لقب النسخة الحالية من البطولة القارية.

طريقة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بالقنوات الناقلة ومعلقين المباراة

beIN Sports HD 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجي

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

beIN 4K HDR بتعليق المعلق حفيظ دراجي

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

Canal + France

TV4 Sweden

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

TV2 Sport 1 Norge

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

QazSport

beIN Sports HD 1 English

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 3 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

CBC Sport HD

M. Liga de Campeones

LaLiga TV Bar

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Austria 3 HD

Virgin Media Two

VTM 2 HD

SuperSport Variety 1

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Premium 1 HD BiH

TNT Sports 1

مشاهدة ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، على ملعب «سانتياجو برنانبيو».

ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وآرسنال، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

وفي لقاء الذهاب قبل أسبوع من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، تلقى «الميرنجي» ثلاثية في مرماه جاءت عن طريق بيرناردو سيلفا وفيل فودين وجوسكو جفارديول، كما أحرز ثلاثية الملكي رودريجو وفالفيردي وهدف من النيران الصديقة.

ويتطلع نادي ريال مدريد لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي بنظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، خصوصا بعد إنتهاء مواجهة الذهاب التعادل الإيجابي 3/3، حيث يأتي اللقاء بحظوظ متساوية في ظل تقارب المستويات الفنية لكل منهما.