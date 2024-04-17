دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا يُعلن تشكيل السيتي أمام ريال مدريد في إياب ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ريال مدريد الإسباني ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الاتحاد” لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويمثل الفريق الإنجليزي في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

في خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - يوشكو جفارديول

خط الوسط: رودي - دي بروين - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الأسبوع الماضي بملعب “السنتياجو برنابيو” قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.