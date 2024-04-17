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دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا يُعلن تشكيل السيتي أمام ريال مدريد في إياب ربع النهائي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الإسباني ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الاتحاد” لحساب إياب ربع نهائي .
 


ويمثل الفريق الإنجليزي في اللقاء كل من ..
في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
في خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - يوشكو جفارديول
 خط الوسط: رودي - دي بروين - بيرناردو سيلفا
 خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الأسبوع الماضي بملعب “السنتياجو برنابيو” قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

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