شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي والإسماعيلي السابقين فى عزاء والد وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الرياضة على حضور عزاء والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والمقام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ، أبرزهم خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعد شلبي المدير التنفيذي بالنادي الأهلي ، محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، وعلاء نبيل المدير الفنى لإتحاد الكرة ومحمد فضل نجم الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق ، أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي ،أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي ومحمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع، وإيهاب علي طبيب الأهلي الأسبق ، وعبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق وأيمن شوقي وهاني العقبي وطارق سليمان نجوم الأهلي السابقين والمعتصم سالم وأحمد فكري الصغير نجوم الاسماعيلي السابقين.

وأقيم عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

ونعى النادى الأهلى والد وليد سليمان، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم، "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

حقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولات الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بـ دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الأفريقية، فضلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

وإجمالا شارك وليد سليمان فى 295 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بواقع 16363 دقيقة لعب، نجح خلالها فى تسجيل 68 هدفا وصنع 48 هدفا آخر وتلقى 29 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.