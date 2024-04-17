شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الاهلى وطلائع الجيش المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق البنك الاهلى وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق أسامة فيصل وكريم بامبو فى غياب تام لاعبى فريق طلائع الجيش.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد ابو جبل

خط الدفاع .. محمود الجزار، ايمن اشرف، عاصم صلاح، محمد بسيونى

خط الوسط .. محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال، ابراهيم حسن

خط الهجوم .. كريم بامبو، اسامة فيصل

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كلا من :

حراسة المرمى .. محمود شعبان.

خط الدفاع .. خالد سطوحى ، حسن مجدى ، أحمد متعب ، عمر طارق.

خط الوسط .. حميد ماو ، فريد شوقى ، يسرى وحيد .

الهجوم .. عبد الرحمن "شيكا" ، عمر السعيد ، موسى دياورا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة فيما يحتل الطلائع المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.