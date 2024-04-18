شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17-4-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتي على رأسها جدد مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم واتصالاتهم مع خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، للوصول إلى حل ودى فى أزمة المستحقات المتأخرة لدى النادى، وذلك تجنبا لإيقاف القيد مرة أخرى.

رئيس الزمالك للاعبين: الجماهير تنتظر منكم لقب الكونفدرالية

عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

أشعة رنين مغناطيسى لزيزو غداً والخلفية تمنع فتوح من مران الزمالك

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر، أثبتت إصابته بشد في الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ويتم تجهيزه في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

استمرار تأهيل أوباما ومحمود علاء فى مران الزمالك قبل موقعة دريمز الغانى

أدى محمود علاء ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يعلن تعافى محمد صبحى وجاهزيته لمباراة دريمز الغانى

انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يترقب رد بو طيب لتسوية مستحقاته تجنبا لإيقاف القيد

جدد مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم واتصالاتهم مع خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، للوصول إلى حل ودى فى أزمة المستحقات المتأخرة لدى النادى، وذلك تجنبا لإيقاف القيد مرة آخرى.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة دريمز الغانى بالكونفدرالية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يتوعد المتسبب فى واقعة إخفاء الكرات بمباراة القمة

كشف مصدر فى نادى الزمالك أنه سيتم توقيع عقوبة على المتسبب فى واقعة إخفاء كرات مباراة القمة التى جمعت الفريق أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى والتى أقيمت الاثنين باستاد القاهرة.

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك ودريمز فى نصف نهائي الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادي الزمالك ودريمز الغاني' فى دور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة الأحد (21 أبريل) فى السادسة مساءً.

جوميز يمنح الثقة لـ الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام دريمز بالكونفدرالية

أشاد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بالتونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق، والمستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى.