شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجرى عدة تغييرات فى تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، على إجراء بعض التغييرات في تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندرى، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.

ويعيد أيمن الرمادى الثنائى أحمد رمضان بيكهام وأحمد هانى للتشكيل الأساسى بعد غيابهما عن مباراة المصرى الماضية للإيقاف، كما يدرس الدفع بأحمد القرموطى في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب محمد شكرى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى.

ويدخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.

واستقر أيمن الرمادى على دخول الفريق معسكر اليوم، لفرض المزيد من التركيز بين اللاعبين لعودة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى، بعدما غابت عن الفريق آخر 3 مباريات بعد الهزيمة من سموحة والتعادل مع زد والمصرى البورسعيدى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.