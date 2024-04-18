شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يبدأ الاستعداد لمواجهة أنجولا فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر لكرة الصالات الاستعداد لمواجهة أنجولا فى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب تحت قيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب.

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات رئيس البعثة فى المغرب على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى، وأشاد بما قدمه اللاعبون خلال المباريات الماضية، والصعود الى قبل نهائي البطولة.

وطالب أبو الوفا من اللاعبين بذل أقصى ما لديهم خلال مباراة أنجولا المقبلة لتحقيق حلم الجماهير والمسئولين فى الصعود إلى كأس العالم المقبلة، ونقل لهم دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام. وتعهد اللاعبون والجهاز الفنى على تحقيق الصعود للمونديال فى المباراة القادمة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى وعادل محفوظ مدير ادارى ومحمد إسماعيل ادارى ووائل طلال المنسق الإعلامي ومحمد أكمل طبيبا وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.