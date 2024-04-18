شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام أسامة: كنت أتمنى الحصول على ذهبية بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام أسامة، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، إنه سعيد بتحقيق الميدالية الفضية في بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة حاليًا في الرياض بالسعودية.

وأضاف إسلام أسامة: "السعودية قامت بتنظيم بطولة العالم على أعلى مستوى، وسعيد بدعم الجماهير السعودية لي خلال منافسات البطولة وأشكرهم على ذلك".

وزاد إسلام أسامة في تصريحاته: "كنت قريبا من تحقيق الميدالية الذهبية في المباراة النهائية، ولكن سعيد بالميدالية الفضية والمرة القادمة سأحقق الذهبية".

واختتم إسلام أسامة تصريحاته: "نصيحتي لكل اللاعبين أن يتدربوا بشكل جيد دائما من أجل تحقيق الميداليات الذهبية والمنافسة على البطولات والسعي وراء الحلم".

وحصد إسلام أسامة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام اللاعب التركي دوروك إيرولسيفيك بنتيجة (15-13).

وكان إسلام أسامة قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الأمريكي الكسندر بیزرود نوف بنتيجة (9-9)، في الدور قبل النهائي.

وافتتح إسلام أسامة مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات،وتأهل لدور الـ 128، ثم فاز على بطل منغوليا بنتيجة 15-10، ليتأهل الى دور الـ 64، وفوز على لاعب كندا بنتيجة 14-13، ليتأهل لدور الـ 32.

وفي دور الـ 32 تغلب إسلام أسامة على بطل أمريكا بنتيجة 15-13، ثم فاز بطلنا المصري في دور ثمن النهائي على بطل كندا بنتيجة 15-13، قبل أن يكتسح بطل فرنسا بنتيجة 15-6 في ربع النهائي.