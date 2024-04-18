شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الأسمنت الإثيوبى فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الأسمنت الإثيوبى بنتيجة 3/0، فى إطار ثالث مواجهات الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية للأندية، التى تستضيفها مصر بالنادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثان لقاءاته على جرين تيم الكونغولى والفتح المغربى على التوالى بنتيجة 3 / 0.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية لرجال الكرك الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى عن وقوع فريق القلعة الحمراء فى المجموعة الأولى بجانب كل من: الأسمنت الإثيوبى وجرين تيم الكونغولى والعدالة الكينى والفتح المغربى.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادى الأهلى، على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ"Fan ID"، للحصول على تذاكر البطولة، التى سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتى، لحضور المباريات. وتقام البطولة على صالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادى بالجزيرة.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة فى بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر أبريل الجارى بالقاهرة بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.