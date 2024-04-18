رقم قياسي تاريخي لـ ريال مدريد بعد إقصاءه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة بالتعادل (1-1).

بادر ريال مدريد الإسباني، بالتسجيل عن طريق رودريجو في الدقيقة 12، قبل أن يعادل كيفن دي بروين النتيجة (ق 76).

واضطر الفريقان بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل للذهاب إلى ركلات الترجيح، نظرا لانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل أيضا (3-3)، ليفوز الريال بنتيجة (4-3).

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وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، قام ريال مدريد بإقصاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا “UEFA”، ست مرات في مباريات خروج المغلوب – على الأقل مرتين أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.

ويواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب أليانز آرينا يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 8 مايو 2024.

والجدير بالذكر أن مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، بين مانشستر سيتي والريال، في ملعب سانتياجو برنابيو.