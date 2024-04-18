"عند 34".. العين يوقف سلسلة الانتصارات التاريخية لفريق الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن العين الإماراتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، أوقف فريق العين سلسلة الانتصارات التاريخية لفريق الهلال السعودي، والتي وصلت إلى 34 فوز متتالي.

وكان الهلال السعودي، نجح في معادلة الرقم القياسي لفريق نيو سانتس الويلزي، والذي تمكن من تحقيق الفوز في 21 مباراة متتالية، وتم معادل ذلك الرقم للهلال السعودي خلال مباراته أمام الرياض، والتي حقق الفوز خلالها بنتيجة 3-1 بالدوري السعودي.

ونجح بعد ذلك فريق الهلال السعودي من تحطيم رقم الفريق الويلزي، بعدما وصل إلى 34 فوز متتالي في مختلف البطولات، ليحطم كل الأرقام القياسية بهذا العدد من الفوز المتتالي.

وتوقف رصيد الهلال عند 34 فوز متتالي، بعدما تمكن فريق العين من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ولكنه يظل أكثر الفرق في التاريخ تحقيقاً للانتصارات المتتالية.