"حزين لهذه النهاية".. حسام عاشور يعلق على رحيله عن النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعرب حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، عن حزنه الشديد، بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها المارد الأحمر من الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيراً إلى حزنه الشديد أيضاً للرحيل عن النادي الأهلي.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كولر بدأ لقاء القمة بتشكيل غير جيد، وحزنت بدرجة كبيرة من هزيمة الأهلي أمام الزمالك، ومن كولر بالتحديد بسبب الأخطاء في المباراة".

وأضاف: "كنا نتميز دائماً في التسعين، وكانت نقطة قوة بالنسبة لنا".

وتابع: "قررت الدخول إلى مجال التدريب، وسوف أحصل على دراسات ودورات تدريبية خلال الفترة المقبلة، وأشعر أنني سأقدم شيئاً جيداً في هذا المجال".

واختتم: "بالطبع حزين بسبب نهاية مشواري داخل النادي الأهلي بالشكل الذي حدث، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

ويذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الإثنين الماضي، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي، في أكتوبر 2020 لينضم إلى نادي الاتحاد السكندري.