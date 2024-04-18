شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: قررت الاتجاه لمجال التدريب وجوزيه حذرنى من تدمير موهبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، عن خطته في المرحلة المقبلة، وكذلك كواليس تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء.

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "الفترة المقبلة أبحث عن خوض دراسات للاتجاه إلى مجال التدريب، وأشعر من واقع خبرتي بمبارياتي مع الأهلي أنني سأقدم شيئا جيدا فى هذا المجال".

وأضاف: "جوزيه أول مدرب طلعني للدرجة الأولى، شاهدني في مباراة للناشئين بفرع النادي بمدينة نصر، كنت ألعب مع الفريق الأكبر مني وقال لهم أنا عايز رقم 4، وكنت وقتها أرتدي هذا الرقم، كان سني وقتها 13 عاماً ونصف".

واختتم: "استقبلني حسام البدري وأدخلني لجوزيه، فقال لي أنت لاعب جيد ولكن ممكن أنت تبوظ الموضوع ده وترجع ناشئين، فإذا كنت تريد الاستمرار معنا العب مثل المباراة التي لعبتها في الناشئين، نزلت الملعب وبذلت كل جهدي".