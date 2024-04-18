شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة زد مساء الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلي التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزى، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي.

الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، عمر الساعى، محمد مخلوف، هشام محمد، محمد عبد السميع، عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، مروان حمدى.

الهجوم: إيريك تراوري، نادر فرج، أحمد الشيخ، محمد زيدان.