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يهم الاهلي والزمالك.. قرار غير متوقع بخصوص بطولة الدوري الأفريقي

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الأهلي والزمالك - الدوري المصري

الأهلي والزمالك -

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مفاجأة لـ الاهلي والزمالك بخصوص بطولة الدوري الأفريقي، التي انطلقت النسخة الأولى منها في شهر أكتوبر الماضي.

وشارك الاهلي، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، ولكنه غادر من الدور نصف النهائي على يد صن داونز، الذي توج باللقب.

وبحسب صحيفة “ المغربية” نقلًا عن أحد مصادرها:”‏لا نية للكاف في إطلاق نسخة أخرى من منافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم خلال عام 2024″.

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وكان من المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من الدوري الأفريقي خلال العام الحالي 2024، مع زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 24.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل في الثالثة عصرًا.

بينما يلعب الزمالك ضد دريمز، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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