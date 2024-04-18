زيزو يجرى اليوم أشعة رنين مغناطيسى فى الزمالك لتحديد حجم الإصابة

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القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الخميس، إلى أشعة الرنين المغناطيسى للوقوف على حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الأهلى الاثنين الماضى.

وتعرض زيزو إلى إصابة فى الكاحل أدت إلى تورم القدم، وتم عمل أشعة عادية للاطمئنان على عظام، وعدم وجود أى كسور، إلا أن التورم كان يحول دون إجراء أشعة مغناطيسية للاطمئنان على الأربطة، وبعد زوال التورم يخضع إلى أشعة الرنين اليوم لتحديد حجم الإصابة.

وحرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على الاطمئنان على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها.

وفاز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة، التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.