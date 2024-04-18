مفاجأة.. ثنائي الزمالك يرحل إلى بيراميدز بنهاية الموسم

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، على رحيل لاعبين من نادي الزمالك إلى صفوف نادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية: “محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق الأبيض اتما اتفاقهما على الانتقال إلى نادي بيراميد بنهاية الموسم الجاري”.

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واختتم: “مسئولو الزمالك يتواصلوا في الوقت الحالي مع محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كيلوباترا، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم ليكون بديلًا لمحمد صبحي الذي تأكد رحيله عن الفريق”.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في مباراة القمة الأخيرة على حساب الغريم التقليدي الاهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الزمالك للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة المقرر خوضها على استاد القاهرة الدولي الأحد المقبل بحضور 30 الف مشجع.