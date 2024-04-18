شوبير يكشف سبب فشل انضمام سفيان رحيمي لـ الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب فشل انتقال سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي الأسبق، والمتألق حاليًا ضمن صفوف العين الإماراتي إلى النادي الاهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “سفيان رحيمي كان معروضًا على الاهلي، وكان قريبًا من الانتقال إى صفوف المارد الأحمر وقت أن كان لاعبًا بالرجاء المغربي”.

اقرأ أيضًا: يهم الاهلي والزمالك.. قرار غير متوقع بخصوص بطولة الدوري الأفريقي

وأضاف: “تحدثت مع رحيمي في إحدى المناسبات وقلت له أنه رفض الانتقال للاهلي، ولكنه قال لي غير صحيح، الأمور كانت تسير بشكل جيد وكنت موافقًا على الانتقال للفريق ولكن رغبة موسمياني حالت دون إتمام الصفقة”.

وتابع: “تواصلت مع أمير توفيق مدي التعاقدات بالاهلي وأكد لي على صحة كلام اللاعب، مشيرًا إلى أن موسيماني فضل لويس ميكيسوني على سفيان رحيمي”.

وكان رحيمي قد قاد فريق العين الإماراتي للفوز على الهلال السوداني برباعية مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أحرز النجم المغربي ثلاثة أهداف في المباراة.